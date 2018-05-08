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В Петрозаводске открыли памятник сотрудникам органов безопасности
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    В Петрозаводске открыли памятник сотрудникам органов безопасности

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    В Петрозаводске открыли памятник сотрудникам органов безопасности
    Петрозаводск, 8 мая. На бульваре Победы торжественно открыли памятник «Сотрудникам органов безопасности Карелии – защитникам Отечества».

    Накануне Дня Победы в столице Карелии прошла церемония открытия обелиска «Сотрудникам органов безопасности Карелии – защитникам Отечества». В торжественном открытии приняли участие представители администрации Петрозаводска и правительства республики, сотрудники службы безопасности, а также ветераны и жители города. Памятник выполнен в виде 11-метровой гранитной стелы.

    Инициаторами создания обелиска сотрудникам органов безопасности, погибшим в Великой Отечественной войне, стали работники и ветераны ФСБ, также идею поддержало Офицерское собрание УФСБ Карелии. Проект памятника принадлежит заслуженному деятелю искусств Карелии скульптору Александру Киму. В жизнь монумент воплотили «Карелстроймеханизация» и «Стоун-групп».

    Автор: Софья Куликова
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