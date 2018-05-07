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Общество
Шесть аварийных домов снесут в Петрозаводске до июля
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    Шесть аварийных домов снесут в Петрозаводске до июля

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    Шесть аварийных домов снесут в Петрозаводске до июля

    Петрозаводск, 7 мая. Шесть аварийных домов планируют снести в столице Карелии до 2 июля текущего года.

    Как сообщает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии Петрозаводска, до 2 июля планируют снести еще шесть аварийных домов.

    Так, в ближайшее время будут проведены аукционы на проведение работ по трем адресам. Стоимость работ составляет более двух миллионов рублей.

    Также власти города подчеркивают, что до конца 2018 года будут снесены еще девять аварийных домов.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в столице Карелии: маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Также ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

    Автор: Алексей Громов
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