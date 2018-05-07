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Стало известно, когда скверы и парки в Петрозаводске начнут обрабатывать от клещей
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    Стало известно, когда скверы и парки в Петрозаводске начнут обрабатывать от клещей

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    Стало известно, когда скверы и парки в Петрозаводске начнут обрабатывать от клещей

    Петрозаводск, 7 мая. Специалисты обработают зеленые территории в столице Карелии от клещей на текущей неделе. Об этом сообщает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии города.

    Парки и скверы Петрозаводска начнут обрабатывать от клещей на этой неделе. Работы проведет компания «Карелдезсервис», с которой власти заключили договор на обработку 80 гектаров насаждений.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в столице Карелии: маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Также ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

    Автор: Алексей Громов
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