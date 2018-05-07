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Иномарка сгорела ночью в столице Карелии
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    Иномарка сгорела ночью в столице Карелии

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    Иномарка сгорела ночью в столице Карелии

    Петрозаводск, 7 мая. Автомобильное происшествие случилось сегодня в Петрозаводске: ночью загорелась иномарка.

    Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС Карелии, происшествие случилось в понедельник, 7 мая, около двух часов ночи на улице Суворова у дома № 14: огонь охватил моторный отсек и передние крылья автомобиля марки Nissan.

    На место инцидента незамедлительно прибыли семь сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание. Причина пожара — неисправное электрооборудование.

    Напомним, сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

    Автор: Алексей Громов
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