Иномарка сгорела ночью в столице Карелии

Петрозаводск, 7 мая. Автомобильное происшествие случилось сегодня в Петрозаводске: ночью загорелась иномарка.

Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС Карелии, происшествие случилось в понедельник, 7 мая, около двух часов ночи на улице Суворова у дома № 14: огонь охватил моторный отсек и передние крылья автомобиля марки Nissan.

На место инцидента незамедлительно прибыли семь сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание. Причина пожара — неисправное электрооборудование.

Напомним, сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.