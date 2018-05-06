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Общество
Танк Т-34 помыли в Петрозаводске в рамках акции перед Днем Победы
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    Танк Т-34 помыли в Петрозаводске в рамках акции перед Днем Победы

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    Танк Т-34 помыли в Петрозаводске в рамках акции перед Днем Победы

    Петрозаводск, 6 мая. Сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

    Пожарно-спасательная часть МЧС России помыла памятник Танк Т-34 в преддверии празднования Дня Победы. Боевая машина была установлена на постамент в 1969 году в честь 25-летия освобождения города, передает «Петрозаводск говорит». Мероприятие прошло в рамках экологической акции «Мой Петрозаводск».

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в столице Карелии: маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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