Танк Т-34 помыли в Петрозаводске в рамках акции перед Днем Победы

Петрозаводск, 6 мая. Сотрудники МЧС помыли памятник Танк Т-34 в рамках акции «Мой Петрозаводск». Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

Пожарно-спасательная часть МЧС России помыла памятник Танк Т-34 в преддверии празднования Дня Победы. Боевая машина была установлена на постамент в 1969 году в честь 25-летия освобождения города, передает «Петрозаводск говорит». Мероприятие прошло в рамках экологической акции «Мой Петрозаводск».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в столице Карелии: маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем.