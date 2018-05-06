Легковушка протаранила маршрутку в Петрозаводске

Петрозаводск, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в столице Карелии: маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем.

Автомобильная авария произошла в субботу, 5 мая, в 07:15 часов утра на улице Лыжной в Петрозаводске. Об этом сообщают городские новостные издания со ссылкой на «ДТП Петрозаводска».

Легковушка во время движения задним ходом столкнулась с маршрутным автобусом ПАЗ, который выезжал из разрыва в разделительной полосе. Происшествие запечатлено видеокамерой компании «Ситилинк». К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось вчера в столице Карелии: произошел пожар в девятиэтажном общежитии. Об этом сообщает пресс-служба городской ЕДДС.