Горожане высадили 55 деревьев в Петрозаводске



Петрозаводск, 5 мая. Акция «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» сегодня привлекла 40 горожан.

Экологическая акция «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» прошла на Комсомольском проспекте. Участие в акции приняли 40 человек, для них был проведен подробный мастер-класс по посадке деревьев, научили определять видовую принадлежность берёз.

В рамках акции на Комсомольском проспекте высадили 25 берез. На следующей неделе планируется продолжить высадку и посадить еще 45 берез и 7 вязов гладких.

Также акция прошла на улице Петрова. Там были высажены клен остролистный и сирень. Всего – более 30 растений. Участие в акции приняли ученики школы №33, жители соседних домов, сотрудники Администрации и депутаты Петросовета.

Следующий этап реализации программы «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» запланирован на 8 мая в Приозерном парке на набережной Варкауса. Там появятся более 100 новых деревьев.