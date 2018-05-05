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Горожане высадили 55 деревьев в Петрозаводске
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    Горожане высадили 55 деревьев в Петрозаводске

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    Горожане высадили 55 деревьев в Петрозаводске
    Петрозаводск, 5 мая. Акция «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» сегодня привлекла 40 горожан.

    Экологическая акция «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» прошла на Комсомольском проспекте. Участие в акции приняли 40 человек, для них был проведен подробный мастер-класс по посадке деревьев, научили определять видовую принадлежность берёз.

    В рамках акции на Комсомольском проспекте высадили 25 берез. На следующей неделе планируется продолжить высадку и посадить еще 45 берез и 7 вязов гладких.

    Также акция прошла на улице Петрова. Там были высажены клен остролистный и сирень. Всего – более 30 растений. Участие в акции приняли ученики школы №33, жители соседних домов, сотрудники Администрации и депутаты Петросовета.

    Следующий этап реализации программы «Петрозаводску – 100 тыс деревьев» запланирован на 8 мая в Приозерном парке на набережной Варкауса. Там появятся более 100 новых деревьев.

    Автор: Софья Куликова
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