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В Карелии назвали самые востребованные специальности
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    В Карелии назвали самые востребованные специальности

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    В Карелии назвали самые востребованные специальности
    Петрозаводск, 4 мая. Служба занятости Карелии подвела итоги и назвала самые востребованные специальности в регионе.

    В управлении труда и занятости сообщили, что с начала года служба трудоустроила 2 335 человек. Из них 60 человек – инвалиды.
    Также из общего числа трудоустроенный, 690 человек до 30 лет нашли свое трудовое признание с начала года благодаря службе занятости.

    В республике бесплатно переобучают безработный и помогают им в поисках новой трудовой сферы. По данным управления, на первое мая служба занятости направила на обучение 752 безработных граждан, из них 10 – пенсионеры.

    Среди востребованных специальностей — слесарь-сборщик металлоконструкций, столяр-плотник, токарь, печник, водители различных категорий, электромонтеры, машинисты экскаваторов.

    На федеральном канале «Радио России» в рамках передачи, посвященной проблеме трудоустройства, ведущие сообщили, что в республике одни из самых низких показателей трудоустройства.
     

    Автор: Софья Куликова
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