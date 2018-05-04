В Карелии назвали самые востребованные специальности



Петрозаводск, 4 мая. Служба занятости Карелии подвела итоги и назвала самые востребованные специальности в регионе.

В управлении труда и занятости сообщили, что с начала года служба трудоустроила 2 335 человек. Из них 60 человек – инвалиды.

Также из общего числа трудоустроенный, 690 человек до 30 лет нашли свое трудовое признание с начала года благодаря службе занятости.

В республике бесплатно переобучают безработный и помогают им в поисках новой трудовой сферы. По данным управления, на первое мая служба занятости направила на обучение 752 безработных граждан, из них 10 – пенсионеры.

Среди востребованных специальностей — слесарь-сборщик металлоконструкций, столяр-плотник, токарь, печник, водители различных категорий, электромонтеры, машинисты экскаваторов.

На федеральном канале «Радио России» в рамках передачи, посвященной проблеме трудоустройства, ведущие сообщили, что в республике одни из самых низких показателей трудоустройства.

