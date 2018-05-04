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В Петрозаводске девять человек претендуют на звание почетного гражданина
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    В Петрозаводске девять человек претендуют на звание почетного гражданина

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    В Петрозаводске девять человек претендуют на звание почетного гражданина
    Петрозаводск, 4 мая. В столице республики выдвинули девять кандидатов на присвоение звания почетного гражданина.

    На заседании комиссии 15 мая будут рассмотрены заявки на присвоение почетного звания гражданина города. Комиссия обсудит ходатайства организаций о выдвижении кандидатов.

    Как сообщила пресс-служба мэрии Петрозаводска, заседание пройдет 15 мая в здании городской мэрии по адресу проспект Ленина, 2. Комиссия соберется в 11.00 в кабинете № 206.

    Всего в конкурсе на право носить звание почетного гражданина примут участие девять горожан: Варухин Алексей Михайлович, Дмитриев Виктор Леонидович, Кашин Вячеслав Иванович, Кондратюк Юрий Станиславович, Кулишова Таисия Федоровна, Пушкина Светлана Андреевна, Савельева Маина Ивановна, Топурия Бадри Отарович и Петровский Александр Валерианович (посмертно).

    В декабре 2017 года на заседании Петросовета было утверждено положение о вручении почетным гражданами города Петрозаводска особого нагрудного знака с изображением герба столицы республики. Также традиционно почетным гражданам вручает ленту.
     

    Автор: Софья Куликова
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