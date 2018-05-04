Министерство экологии Карелии сообщило о начале пожароопасного сезона

Петрозаводск, 4 мая. Министерство экологии Карелии призывает беречь лес от огня.

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии напомнили о начале сезона пожаров и попросили жителей соблюдать правила поведения в лесу, чтобы снизить риск возникновения пожаров. В южных районах Карелии пожароопасный сезон начался 28 апреля, в северных начнется с 7 мая.

В ведомстве отметили, что наиболее пожароопасные районы расположены в двух километрах от населенных пунктов. Это зоны, где чаще всего отдыхают граждане.

В лесных массив категорически запрещается выжигать сухую траву. Штраф за такое нарушение составляет 250 тыс рублей, в особо опасных случаях возможно лишение свободы сроком до 10 лет.

При отдыхе на природе, разведении костров и использовании мангалов важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах.

Также работает круглосуточная прямая линия для жителей региона. Ведомство просит при обнаружении лесных пожаров немедленно сообщать по телефону: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Кроме того, появился удобные и бесплатный способ сообщить о пожаре через мобильное приложение «Берегите лес».

