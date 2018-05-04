Глава Карелии поручил обеспечить поддержку кинематографу в регионе



Петрозаводск, 4 мая. Глава республики Артур Парфенчиков поручил разработать закон о налоговых льготах для кинопроизводителей в регионе.

На совещании по развитию кинематографа в регионе Парфенчиков подчеркнул важность законотворческой инициативы в сфере киноиндустрии. Он поручил разработь закон, предусматривающий преференции для развития кинематографа в регионе.

«Это могут быть льготы по земле, по налогу на доходы физических лиц. Нам важно завести в республику киноиндустрию», — сказал Парфенчиков.

В Карелии снимались такие известные фильмы, как "Любовь и голуби", "А зори здесь тихие…" и другие. Для сохранения кинематографического наследия и его приумножения необходимо поддерживать кинопроизводителей региона, сообщил глава республики.

Также Парфенчиков добавил, что развитие киноиндустрии может увеличить поток туристов в регионе.

Ранее в Карелии приняли закон об обеспечении господдержки производителей лекарств. Этот закон уже дал свои плоды, интерес к республике стали проявлять инвесторы и предприниматели.