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Глава Карелии поручил обеспечить поддержку кинематографу в регионе
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    Глава Карелии поручил обеспечить поддержку кинематографу в регионе

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    Глава Карелии поручил обеспечить поддержку кинематографу в регионе
    Петрозаводск, 4 мая. Глава республики Артур Парфенчиков поручил разработать закон о налоговых льготах для кинопроизводителей в регионе.

    На совещании по развитию кинематографа в регионе Парфенчиков подчеркнул важность законотворческой инициативы в сфере киноиндустрии. Он поручил разработь закон, предусматривающий преференции для развития кинематографа в регионе.

    «Это могут быть льготы по земле, по налогу на доходы физических лиц. Нам важно завести в республику киноиндустрию», — сказал Парфенчиков.

    В Карелии снимались такие известные фильмы, как "Любовь и голуби", "А зори здесь тихие…" и другие. Для сохранения кинематографического наследия и его приумножения необходимо поддерживать кинопроизводителей региона, сообщил глава республики.

    Также Парфенчиков добавил, что развитие киноиндустрии может увеличить поток туристов в регионе.

    Ранее в Карелии приняли закон об обеспечении господдержки производителей лекарств. Этот закон уже дал свои плоды, интерес к республике стали проявлять инвесторы и предприниматели.

    Автор: Софья Куликова
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