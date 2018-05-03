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ЧП в Петрозаводске: произошел пожар в общежитии
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    ЧП в Петрозаводске: произошел пожар в общежитии

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    ЧП в Петрозаводске: произошел пожар в общежитии

    Петрозаводск, 3 мая. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в столице Карелии: произошел пожар в девятиэтажном общежитии. Об этом сообщает пресс-служба городской ЕДДС.

    Пожар произошел в доме №28 по улице Судостроительная в среду, 2 мая, в 18:56 часов вечера. На место инцидента незамедлительно прибыли четыре бригады МЧС, которые в течение часа полностью ликвидировали возгорание.

    Пламя охватило нежилые помещения, расположенные на двух верхних этажах здания. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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