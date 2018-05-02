Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

Петрозаводск, 2 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участие легковушки и маршрутного автобуса ПАЗ произошло в столице Карелии, пострадавших в аварии нет.

Автомобильное происшествие случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса на нерегулируемом перекрёстке. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Пассажирский автобус двигался по проспекту Ленина вверх, легковой автомобиль двигался по улице Энгельса, на перекрестке произошло столкновение. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Транспортные средства получили механические повреждения.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сегежском районе Карелии: иномарка столкнулась с грузовиком Scania. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.