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Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии
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    Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

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    Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

    Петрозаводск, 2 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сегежском районе Карелии: иномарка столкнулась с грузовиком Scania. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

    Автомобильное происшествие случилось в Сегежском районе Карелии 1 мая в 18:30 часов на 654 километре трассы Кола: 32-летний водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой машиной марки Scania.

    Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, 29-летняя пассажирка получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу Медвежьегорска.

    Автор: Алексей Громов
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