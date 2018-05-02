Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

Петрозаводск, 2 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сегежском районе Карелии: иномарка столкнулась с грузовиком Scania. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Автомобильное происшествие случилось в Сегежском районе Карелии 1 мая в 18:30 часов на 654 километре трассы Кола: 32-летний водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой машиной марки Scania.

Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи, 29-летняя пассажирка получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали ее в больницу Медвежьегорска.