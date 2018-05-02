Мужчина при пожаре в бане на юге Карелии

Петрозаводск, 2 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие произошло в Карелии: мужчина скончался при пожаре в бане в поселке Пай Прионежского района.

Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС Карелии, смертельное чрезвычайное происшествие случилось около шести часов вечера во вторник, 1 мая, у дома №18 по улице Ладвинской в поселке Пай Прионежского района.

Загорелась частная баня, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, которые после ликвидации пожара обнаружили на территории бани тело мужчины. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.