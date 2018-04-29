Пьяный водитель протаранил две машины и врезался в столб в Петрозаводске

Петрозаводск, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в столице Карелии: пьяный водитель за рулем авто протаранил две припаркованные машины и влетел в световую опору.

Автомобильное происшествие случилось на улице Зайцева около дома №40 в воскресенье, 29 апреля: водитель за рулем иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, влетел в два припаркованных автомобиля и врезался в световую опору. Эту информацию подтверждает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Известно, что в прошлом году его уже лишали прав за пьяное лихачество. Водитель Mitsubishi Lancer отказался проходить медицинское освидетельствование, однако первичный осмотр показал, что он был пьян.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, водителю грозит уголовное преследование.