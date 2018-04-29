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Пьяный водитель протаранил две машины и врезался в столб в Петрозаводске
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    Пьяный водитель протаранил две машины и врезался в столб в Петрозаводске

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    Пьяный водитель протаранил две машины и врезался в столб в Петрозаводске

    Петрозаводск, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в столице Карелии: пьяный водитель за рулем авто протаранил две припаркованные машины и влетел в световую опору.

    Автомобильное происшествие случилось на улице Зайцева около дома №40 в воскресенье, 29 апреля: водитель за рулем иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, влетел в два припаркованных автомобиля и врезался в световую опору. Эту информацию подтверждает пресс-служба ГИБДД Карелии.

    Известно, что в прошлом году его уже лишали прав за пьяное лихачество. Водитель Mitsubishi Lancer отказался проходить медицинское освидетельствование, однако первичный осмотр показал, что он был пьян.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, водителю грозит уголовное преследование.

    Автор: Алексей Громов
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