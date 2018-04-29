Конкурс «Робостанция» прошел в Сыктывкаре

Сыктывкар, 29 апреля. Региональный этап роботехнического конкурса «Робостанция» состоялся в субботу в Сыктывкаре.

Как передает «ИА Комиинформ», в субботу, 28 апреля, региональный этап конкурса юных робототехников от 6 до 14 лет прошел на базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова.

Так, в соревнованиях приняли участие робототехники из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Сыктывдинского района. Директор образовательного учреждения Дмитрий Беляев отметил:

«В 2015 году прошло первое знаковое масштабное республиканское мероприятие серьезного уровня по образовательной робототехнике, которое мы провели совместно с другими коллегами».

Торжественная часть открытия конкурса завершилась творческими выступлениями хора учащихся музыкального отделения Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, после чего состоялись соревнования, главным призом будет обучение в «Робошколе» в Москве

Первое место в категории до десяти лет занял Степан Самойличенко с «Робопомощником на кухне» из ухтинского детского сада №55. В номинации от 11 до 16 лет одержал победу Данил Мартынов из СОШ №35, он который презентовал «Многофункционального помощника».