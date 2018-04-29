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Происшествия
Легковушка сбила подростка на переходе в Петрозаводске
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    Легковушка сбила подростка на переходе в Петрозаводске

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    Легковушка сбила подростка на переходе в Петрозаводске

    Петрозаводск, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии с участием пешехода: иномарка сбила молодого человека на переходе.

    Автомобильное происшествие случилось около дома №5 по улице Маршала Мерецкова: неизвестный водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Renault Logan, сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

    Автомобилист довез пострадавшего до ТЦ «Тетрис», после чего уехал. Подросток в скорую не обращался, однако получил травмы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя, передает  интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»

    Автор: Алексей Громов
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