Легковушка сбила подростка на переходе в Петрозаводске

Петрозаводск, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии с участием пешехода: иномарка сбила молодого человека на переходе.

Автомобильное происшествие случилось около дома №5 по улице Маршала Мерецкова: неизвестный водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Renault Logan, сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Автомобилист довез пострадавшего до ТЦ «Тетрис», после чего уехал. Подросток в скорую не обращался, однако получил травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя, передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»