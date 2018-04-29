Австрийская компания Fischer готова инвестировать в Карелию

Петрозаводск, 29 апреля. Приоритетные задачи в промышленном развитии Карелии определили на совещании в Минпромторге РФ.

Глава республики Артур Парфенчиков обсудил перспективы развития промышленности в Карелии на совещании в Минпромторге РФ с участием заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Высока вероятность прихода в Карелию крупных инвесторов в лице фармацевтических и фармакологических производств. В ряду возможных иностранных инвесторов — дочернее предприятие австрийской компании Fischer Sports – мирового лидера в производстве беговых лыж», — написал Парфенчиков в соцсети.

Главными задачами для республики в настоящее время являются, по словам Парфенчикова, разработка мер поддержки предприятий республики, связанный с глубокой лесопереработкой, и административного регулирования.