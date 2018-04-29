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Австрийская компания Fischer готова инвестировать в Карелию
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    Австрийская компания Fischer готова инвестировать в Карелию

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    Австрийская компания Fischer готова инвестировать в Карелию

    Петрозаводск, 29 апреля. Приоритетные задачи в промышленном развитии Карелии определили на совещании в Минпромторге РФ.

    Глава республики Артур Парфенчиков обсудил перспективы развития промышленности в Карелии на совещании в Минпромторге РФ с участием заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Высока вероятность прихода в Карелию крупных инвесторов в лице фармацевтических и фармакологических производств. В ряду возможных иностранных инвесторов — дочернее предприятие австрийской компании Fischer Sports – мирового лидера в производстве беговых лыж»,  — написал Парфенчиков в соцсети.

    Главными задачами для республики в настоящее время являются, по словам Парфенчикова, разработка мер поддержки предприятий республики, связанный с глубокой лесопереработкой, и административного регулирования.

    Автор: Алексей Громов
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