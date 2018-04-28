Масштабная реконструкция ждет проспект Ленина в Петрозаводске

Петрозаводск, 28 апреля. Власти Петрозаводска работают над разработкой концепции реконструкции центрального проспекта города.

Как передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в пресс-центре администрации, проспект Ленина реконструируют к празднованию столетия республики.

Так, запланированы ремонтные работы фасадов зданий, в том числе, их покраска, которая возвратит объекты к историческим цветовым характеристикам. Кроме этого, пройдет ремонт тротуаров, будут установлены скамейки и организованы проходы от автомобильных стоянок до пешеходных зон.