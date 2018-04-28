Масштабная реконструкция ждет проспект Ленина в Петрозаводске
Петрозаводск, 28 апреля. Власти Петрозаводска работают над разработкой концепции реконструкции центрального проспекта города.
Как передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в пресс-центре администрации, проспект Ленина реконструируют к празднованию столетия республики.
Так, запланированы ремонтные работы фасадов зданий, в том числе, их покраска, которая возвратит объекты к историческим цветовым характеристикам. Кроме этого, пройдет ремонт тротуаров, будут установлены скамейки и организованы проходы от автомобильных стоянок до пешеходных зон.
«Концепция реконструкции пр. Ленина представляет собой большую проектную работу, главная цель которой придание главной улице города нового звучания, улучшение визуального восприятия как одной из составляющих комфортной среды проживания и туристической привлекательности», — подчеркивается в сообщении пресс-службы администрации.