Петрозаводск, 28 апреля. Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков в социальной сети.

Власти Карелии поддерживают развитие производства в области фармацевтики. Так, в мае будет принято решение по поводу строительства фармацевтического производства в Кондопоге или Петрозаводске, отметил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «В Контакте».