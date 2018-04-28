Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии
Петрозаводск, 28 апреля. Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков в социальной сети.
Власти Карелии поддерживают развитие производства в области фармацевтики. Так, в мае будет принято решение по поводу строительства фармацевтического производства в Кондопоге или Петрозаводске, отметил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «В Контакте».
«Достигнуты договорённости о взаимодействии компании с Петрозаводским университетом, а также об участии компании в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета Республики основе», — сообщал глава республики.