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Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии‍
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    Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии‍

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    Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии

    Петрозаводск, 28 апреля. Фармацевтическое производство планируют открыть в Карелии. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков в социальной сети.

    Власти Карелии поддерживают развитие производства в области фармацевтики. Так, в мае будет принято решение по поводу строительства фармацевтического производства в Кондопоге или Петрозаводске, отметил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «В Контакте».

    «Достигнуты договорённости о взаимодействии компании с Петрозаводским университетом, а также об участии компании в конкурсах на поставку высококачественных лекарств по госзакупкам на долгосрочной и экономически выгодной для бюджета Республики основе», — сообщал глава республики.

    Автор: Алексей Громов
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