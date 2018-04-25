Петрозаводск, 25 апреля. Акция по озеленению города «Петрозаводску — 100 000 деревьев» пройдет в начале мая в столице Карелии.

Как передает «Петрозаводск говорит», 1 мая в два часа дня в Парке железнодорожников стартует акция по озеленению города, получившая название «Петрозаводску — 100 000 деревьев».

Также местных жителей приглашают принять участие в субботнике, который пройдет 2 мая в 11:00 часов в сквере имени Марии Мелентьевой. Кроме этого запланированы акции по уборке территорий в Парке железнодорожников на 28 апреля, в эту же дату пройдет уборка спуска от улицы Титова на Онежской набережной, 29 апреля - бульвара Победы, 30 апреля - парка Ямка у Вечного огня.