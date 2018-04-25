Новые тарифы на вывоз мусора установили в Карелии

Петрозаводск, 25 апреля. Власти Карелии приняли решение о том, что мусор будет оплачиваться по количеству прописанных в квартире.

Как передает «Политэксперт», мусорную реформу обсудили на брифинге в правительстве Карелии, где собрались представители СМИ, глава Минстроя и региональный оператор Автоспецтранса.

В рамках брифинга было принято решение об установке тарифов для регионального оператора в размере 538,3 рубля за кубометр. Кроме этого, 93,8 рубля составляет плата за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов и 84,83 рубля для частного сектора.

Также мусор теперь будет оплачиваться по количеству прописанных в квартире.