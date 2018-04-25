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Новые тарифы на вывоз мусора установили в Карелии
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    Новые тарифы на вывоз мусора установили в Карелии

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    Новые тарифы на вывоз мусора установили в Карелии

    Петрозаводск, 25 апреля. Власти Карелии приняли решение о том, что мусор будет оплачиваться по количеству прописанных в квартире.

    Как передает «Политэксперт», мусорную реформу обсудили на брифинге в правительстве Карелии, где собрались представители СМИ, глава Минстроя и региональный оператор Автоспецтранса.

    В рамках брифинга было принято решение об установке тарифов для регионального оператора в размере 538,3 рубля за кубометр. Кроме этого, 93,8 рубля составляет плата за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов и 84,83 рубля для частного сектора.

    Также мусор теперь будет оплачиваться по количеству прописанных в квартире.

    Автор: Алексей Громов
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