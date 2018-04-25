Карелия планирует развивать районы Арктической зоны

Петрозаводск, 25 апреля. Власти Карелии планируют развивать инфраструктуру районов, которые вошли в Арктическую зону.

В ходе заседания комиссии по развитию Арктики обсудили проект развития инфраструктуры в трех районах Карелии, которые входят а Арктическую зону. Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте», проект направлен на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленности и других областей жизнеобеспечения.

«В рамках формирования Карельской опорной зоны развития Арктики одним из базовых проектов по предложению правительства республики должна стать полная реконструкция Беломоро-Балтийского канала», — заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Летом 2017 года главы администраций трех районов Арктической зоны пожаловались на проблемы с дорогами, наличие аварийного жилья и неразвитость промышленности.

