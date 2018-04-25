Меню
Общество
Карелия планирует развивать районы Арктической зоны
Новости Сирии
Сирия: США и Франция перебрасывают военную технику в провинцию Хасака
Следующая новость
Загрузка...

    Карелия планирует развивать районы Арктической зоны

    70

    Карелия планирует развивать районы Арктической зоны

    Петрозаводск, 25 апреля. Власти Карелии планируют развивать инфраструктуру районов, которые вошли в Арктическую зону.

    В ходе заседания комиссии по развитию Арктики обсудили проект развития инфраструктуры в трех районах Карелии, которые входят а Арктическую зону. Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте», проект направлен на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленности и других областей жизнеобеспечения.

     

    «В рамках формирования Карельской опорной зоны развития Арктики одним из базовых проектов по предложению правительства республики должна стать полная реконструкция Беломоро-Балтийского канала», — заявил глава республики Артур Парфенчиков.

    Летом 2017 года главы администраций трех районов Арктической зоны пожаловались на проблемы с дорогами, наличие аварийного жилья и неразвитость промышленности.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1851
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    370
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6949
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5521