Меню
Общество
Движение по трассе «Кола» перекроют на два дня
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Движение по трассе «Кола» перекроют на два дня

    41

    Движение по трассе «Кола» перекроют на два дня
    Петрозаводск, 25 апреля. Движение на федеральной трассе «Кола» ограничат 25 и 26 апреля.

    Как сообщает пресс-служба Росавтодора, участок федеральной трассы «Кола» перекроют 25 и 26 апреля в связи с проведением ремонтных работ. Проезд будет ограничен с 11.00 до 12.00, с 14.00 до 15.00, а также с 18.00 до 19.00. В остальное время трасса будет открыта. 

    Проезд по мосту через реку Летняя перекроют из-за ремонта пролетного строения моста.

    Ранее в Карелии произошла авария с участием бетономешалки и микроавтобуса.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291