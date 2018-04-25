Движение по трассе «Кола» перекроют на два дня



Петрозаводск, 25 апреля. Движение на федеральной трассе «Кола» ограничат 25 и 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, участок федеральной трассы «Кола» перекроют 25 и 26 апреля в связи с проведением ремонтных работ. Проезд будет ограничен с 11.00 до 12.00, с 14.00 до 15.00, а также с 18.00 до 19.00. В остальное время трасса будет открыта.

Проезд по мосту через реку Летняя перекроют из-за ремонта пролетного строения моста.

Ранее в Карелии произошла авария с участием бетономешалки и микроавтобуса.

