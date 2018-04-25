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Пенсионер пострадал при столкновении микроавтобуса и бетономешалки в Карелии
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    Пенсионер пострадал при столкновении микроавтобуса и бетономешалки в Карелии

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    Пенсионер пострадал при столкновении микроавтобуса и бетономешалки в Карелии

    Петрозаводск, 25 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и бетономесителем произошло вчера вечером в Карелии, пострадал пенсионер.

    Как передает «ИА Республика», автомобильное происшествие случилось во вторник, 24 апреля, в 17:10 часов вечера на втором километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску»: микроавтобус марки Mercedes, за рулем которого находился 32-летний мужчина, столкнулся с автобетоносмесителем DAF.

    Травмы получил 64-летний пассажир Mercedes. К счастью, госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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