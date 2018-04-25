Таблички памяти бесплатно изготовят к акции «Бессмертный полк» в Карелии

Калининград, 25 апреля. Штендеры бесплатно изготовят для пенсионеров и ветеранов к к акции «Бессмертный полк» в Карелии.

Как передает информационный портал «Петрозаводск говорит», пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам могут бесплатно изготовить штендеры к памяти к акции «Бессмертный полк».

Так, тематические штендеры изготовят за счет средств спонсорской помощи, подчеркивает пресс-служба Карелии. Бесплатные таблички изготовят три типографии: «Наружка», «Онежские мастерские» и «Твоя типография».

Напомним, движение транспорта ограничат 3, 5 и 7 мая, когда проведут репетиции парада Победы в Калининграде.