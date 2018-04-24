Меню
Общество
Жильцы сгоревшего дома в Петрозаводске получат квартиры
Общество
Петербургская налоговая разыскивала Дурова из-за долга за квартиру
Следующая новость
Загрузка...

    Жильцы сгоревшего дома в Петрозаводске получат квартиры

    255

    Жильцы сгоревшего дома в Петрозаводске получат квартиры

    Петрозаводск, 24 апреля. Жильцы сгоревшего сегодня дома в столице Карелии получат необходимую помощь и квартиры из маневренного фонда.

    Соответствующую информацию передает ИА «Карелinform» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

    Так, жильцы сгоревшего сегодня утром дома, расположенного на Лыжной улице, получат квартиры. Всего 17 человек, в том числе шесть детей, получат помещения из маневренного фонда. К настоящему моменту жителям двух квартир уже оказана помощь.

    Ранее сообщалось о том, что власти столицы Карелии планируют объявить аукцион на размещение остановочных комплексов с торговыми павильонами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    2519
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    244
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    6549
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    205