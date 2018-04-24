Жильцы сгоревшего дома в Петрозаводске получат квартиры

Петрозаводск, 24 апреля. Жильцы сгоревшего сегодня дома в столице Карелии получат необходимую помощь и квартиры из маневренного фонда.

Соответствующую информацию передает ИА «Карелinform» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Так, жильцы сгоревшего сегодня утром дома, расположенного на Лыжной улице, получат квартиры. Всего 17 человек, в том числе шесть детей, получат помещения из маневренного фонда. К настоящему моменту жителям двух квартир уже оказана помощь.

Ранее сообщалось о том, что власти столицы Карелии планируют объявить аукцион на размещение остановочных комплексов с торговыми павильонами.