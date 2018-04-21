Женщина и подросток пострадали при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

Петрозаводск, 21 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии: иномарка столкнулась с отечественной легковушкой, две пострадали подросток и женщина.

Как передает «Карелинформ», автомобильная авария произошла в пятницу, 20 апреля, в районе дома № 22 по улице Питкяранская. Водитель иномарки Volkswagen Polo, чтобы избежать столкновения с отечественной машиной, совершил небезопасный маневр и врезался в другое авто марки Renault Logan, пассажиры которого получили травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.