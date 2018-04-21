Меню
Общество
Весенние субботники проведут в Карелии до середины мая
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане
Следующая новость
Загрузка...

    Весенние субботники проведут в Карелии до середины мая

    54

    Весенние субботники проведут в Карелии до середины мая

    Петрозаводск, 21 апреля. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о проведении весенних субботников на территории республики.

    Как передает ГТРК «КАРЕЛИЯ», весенние субботники, и провести  уборку, благоустройство и озеленение территорий, должны быть проведены до 15 мая органами местного самоуправления.

    В свою очередь, кураторы районов от правительства республики должны проконтролировать исполнение данного постановления. Местных жителей просят принять активное участие в весенних субботниках и привести территории в порядок. В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики планируют организовать республиканский конкурс на лучший субботник.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    39527
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2676
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7729
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2507