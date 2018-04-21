Весенние субботники проведут в Карелии до середины мая

Петрозаводск, 21 апреля. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о проведении весенних субботников на территории республики.

Как передает ГТРК «КАРЕЛИЯ», весенние субботники, и провести уборку, благоустройство и озеленение территорий, должны быть проведены до 15 мая органами местного самоуправления.

В свою очередь, кураторы районов от правительства республики должны проконтролировать исполнение данного постановления. Местных жителей просят принять активное участие в весенних субботниках и привести территории в порядок. В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики планируют организовать республиканский конкурс на лучший субботник.