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Новые торговые павильоны появятся на остановках в Петрозаводске
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    Новые торговые павильоны появятся на остановках в Петрозаводске

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    Новые торговые павильоны появятся на остановках в Петрозаводске

    Петрозаводск, 20 апреля. Власти столицы Карелии планируют объявить аукцион на размещение остановочных комплексов с торговыми павильонами.

    Как передает «Аиф-Карелия», два новых павильона, в которых будут продавать кондитерские изделия и напитки, планируют разместить по следующим адресам: проспект Первомайский, 36 (земельный участок — 38 квадратных метров, площадь торгового объекта — 25 квадратных метров); улица Сулажгорская, 61 (земельный участок — 40 квадратных метров, площадь торгового объекта — 25 квадратных метров).

    Власти Петрозаводска планируют провести соответствующий аукцион.

    Напомним, строительство главного здания перинатального центра Карелии планируют завершить в апреле текущего года.

    Автор: Алексей Громов
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