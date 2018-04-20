Новые торговые павильоны появятся на остановках в Петрозаводске

Петрозаводск, 20 апреля. Власти столицы Карелии планируют объявить аукцион на размещение остановочных комплексов с торговыми павильонами.

Как передает «Аиф-Карелия», два новых павильона, в которых будут продавать кондитерские изделия и напитки, планируют разместить по следующим адресам: проспект Первомайский, 36 (земельный участок — 38 квадратных метров, площадь торгового объекта — 25 квадратных метров); улица Сулажгорская, 61 (земельный участок — 40 квадратных метров, площадь торгового объекта — 25 квадратных метров).

Власти Петрозаводска планируют провести соответствующий аукцион.

Напомним, строительство главного здания перинатального центра Карелии планируют завершить в апреле текущего года.