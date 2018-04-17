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Строительство основного корпуса перинатального центра Карелии завершат к концу апреля
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    Строительство основного корпуса перинатального центра Карелии завершат к концу апреля

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    Строительство основного корпуса перинатального центра Карелии завершат к концу апреля

    Петрозаводск, 17 апреля. Строительство главного здания перинатального центра Карелии планируют завершить в апреле текущего года.

    Как сообщает в социальной сети глава Карелии Артур Парфенчиков, строительные работы в основном корпусе планируют завершить до конца апреля текущего года.

    Планируется, что в среду, 18 апреля, специалисты начнут настраивать томограф, убирать мусор и обустраивать территорию, прилегающую к медицинскому учреждению.

    «Сейчас все ответственные контролирующие органы проводят завершающие проверки объекта. Как я уже сообщал ранее, пожарной безопасности объекта даст оценку специальная независимая экспертиза», — сообщил в соцсети Парфенчиков.

    Автор: Алексей Громов
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