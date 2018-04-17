Строительство основного корпуса перинатального центра Карелии завершат к концу апреля

Петрозаводск, 17 апреля. Строительство главного здания перинатального центра Карелии планируют завершить в апреле текущего года.

Как сообщает в социальной сети глава Карелии Артур Парфенчиков, строительные работы в основном корпусе планируют завершить до конца апреля текущего года.

Планируется, что в среду, 18 апреля, специалисты начнут настраивать томограф, убирать мусор и обустраивать территорию, прилегающую к медицинскому учреждению.