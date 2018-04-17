Танцоры из Петрозаводска выиграли золото первенства Северо-Запада

Петрозаводск, 17 апреля. Танцоры из Петрозаводска выиграли соревнования Северо-Западного федерального округа по танцевальному спорту.

Спортсмены клуба «Ритм» Дмитрий Нелединский и Александра Каблова выиграли золото первенства Северо-Запада по танцевальному спорту. Соревнования прошли в столице Карелии 14 и 15 апреля, в них приняли участие более 500 участников, мастерство которых оценивали 28 профессиональных спортивных судей из разных регионов страны.

Первенство среди молодежи по европейской программе выиграли Кирилл Германов и Милана Белуга. В свою очередь, с латиноамериканской программой победу одержали Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова. Среди взрослых по латиноамериканской программе второе место заняли Никита Ютин и Дарья Хмелева, передает «ИА Республика» со ссылкой на данные пресс-службы карельского Минспорта.