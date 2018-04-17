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Власти Петрозаводска запретили выход на лед
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    Власти Петрозаводска запретили выход на лед

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    Власти Петрозаводска запретили выход на лед

    Петрозаводск, 17 апреля. Власти Петрозаводска официально запретили выход и выезд на лед водных объектов на территории городского округа.

    Как передают местные новостные издания со ссылкой на данные, озвученные администрацией Петрозаводска, с сегодняшнего дня, 17 апреля, в целях обеспечения безопасности людей и предотвращения чрезвычайных ситуаций категорически запрещен выход и выезд на лед.

    Жителям и гостям региона напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций следует обратиться в службу спасения, позвонив по телефону 01 или 101 в случае вызова службы МЧС с мобильного телефона.

    Автор: Алексей Громов
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