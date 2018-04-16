План уборки дворов согласовали в мэрии Петрозаводска

Петрозаводск, 16 апреля. Управляющие компании в Петрозаводске согласовали план уборки дворовых территорий.

Как передают «Аргументы и факты», в настоящее время в столице Карелии работают более 700 дворников. Жители города выйдут на весеннюю уборку в ближайшую субботу, сообщает пресс-служба мэрии. В свою очередь, управляющие компании начнут проводить уборку на общегородских территориях в мае.

Также управляющие компании сообщили, что они готовы предоставлять фотоотчёты о проведённых акциях по уборке территорий, которые разместят на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе под Петрозаводском: лоб в лоб столкнулись две иномарки.