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Иномарка сбила пешехода на переходе в Петрозаводске
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    Иномарка сбила пешехода на переходе в Петрозаводске

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    Иномарка сбила пешехода на переходе в Петрозаводске

    Петрозаводск, 16 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера ночью в столице Карелии.

    Как передает «Карелинформ» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды ГИБДД, автомобильное происшествие произошло ночью 15 апреля в Петрозаводске в районе дома №45 на улице Чапаева: 29-летний водитель иномарки допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    К счастью, пострадавшему пешеходу госпитализация не понадобилась, ему назначено амбулаторное лечение.

    Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе под Петрозаводском: лоб в лоб столкнулись две иномарки.

    Автор: Алексей Громов
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