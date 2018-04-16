Иномарка сбила пешехода на переходе в Петрозаводске

Петрозаводск, 16 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера ночью в столице Карелии.

Как передает «Карелинформ» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды ГИБДД, автомобильное происшествие произошло ночью 15 апреля в Петрозаводске в районе дома №45 на улице Чапаева: 29-летний водитель иномарки допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, пострадавшему пешеходу госпитализация не понадобилась, ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе под Петрозаводском: лоб в лоб столкнулись две иномарки.