Два водителя пострадали при столкновении иномарок под Петрозаводском

Петрозаводск, 16 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе под Петрозаводском: лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в отделе по пропаганде ГИБДД Карелии, автомобильная авария произошла в воскресенье, 15 апреля, около десяти часов утра на федеральной трассе «Подъезд к Петрозаводску»: 50-летний водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки Mazda, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших водителей в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах случившейся аварии.