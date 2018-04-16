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Два водителя пострадали при столкновении иномарок под Петрозаводском
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    Два водителя пострадали при столкновении иномарок под Петрозаводском

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    Два водителя пострадали при столкновении иномарок под Петрозаводском

    Петрозаводск, 16 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе под Петрозаводском: лоб в лоб столкнулись две иномарки.

    Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в отделе по пропаганде ГИБДД Карелии, автомобильная авария произошла в воскресенье, 15 апреля, около десяти часов утра на федеральной трассе «Подъезд к Петрозаводску»: 50-летний водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки Mazda, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших водителей в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах случившейся аварии.

    Автор: Алексей Громов
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