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    В Карелии перейдут на централизованную покупку лекарств для льготников в 2019 году

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    В Карелии перейдут на централизованную покупку лекарств для льготников в 2019 году

    Петрозаводск, 13 апреля. Проблему с обеспечением бесплатными лекарствами льготников обсудили на заседании правительства Карелии.

    Как передает «ИА Республика», в четверг, 13 апреля, состоялось заседание правительства Карелии, в рамках которого обсудили проблему с обеспечением бесплатными лекарствами льготников.

    Вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков сообщил, что более 800 миллионов рублей выделено на закупку лекарств для льготных категорий граждан, что на 300 миллионов рублей выше, чем в прошедшем году.

    «Лекарства закупаются разрозненно, необходима система, которая обеспечивала бы полную централизацию и прозрачность покупок», — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

    Вице-премьер подчеркнул, что централизация закупок будет внедрена только в следующем году. Также планируется, что с 2019 года на упаковках всех лекарственных препаратов появятся идентификационные знаки, которые помогут определить подлинность лекарства.

    Автор: Алексей Громов
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