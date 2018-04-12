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Жильцов эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске
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    Жильцов эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

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    Жильцов эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

    Петрозаводск, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Карелии: загорелась квартира в многоэтажном доме, жильцов эвакуировали.

    Соответствующую информацию передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС Карелии.

    Пожар в многоэтажке на улице на Питкярантской в Петрозаводске произошел на лестничной площадке девятого этажа сегодня, 12 апреля, в 14:04 часов. Дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 и специализированная пожарно-спасательная часть в составе 21 человека и восьми единиц техники полностью ликвидировали возгорание в 14:48 часов. Жильцов дома эвакуировали.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, эксперты выясняют причину возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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