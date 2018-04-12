Жильцов эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Петрозаводск, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Карелии: загорелась квартира в многоэтажном доме, жильцов эвакуировали.

Соответствующую информацию передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС Карелии.

Пожар в многоэтажке на улице на Питкярантской в Петрозаводске произошел на лестничной площадке девятого этажа сегодня, 12 апреля, в 14:04 часов. Дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 и специализированная пожарно-спасательная часть в составе 21 человека и восьми единиц техники полностью ликвидировали возгорание в 14:48 часов. Жильцов дома эвакуировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, эксперты выясняют причину возникновения пожара.