Национальный лесной форум пройдет летом в Карелии

Петрозаводск, 12 апреля. Национальный лесной форум пройдет с 22 по 23 июля 2018 года в Карелии.

Соответствующую информацию передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, озвученные главой республики Артуром Парфенчиковым на заседании правительства республики. В рамках форума планируют обсудить актуальные вопросы развития лесной отрасли и лесопользования.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что основные задачи для республики на данный момент заключаются в освоении расчетной лесосеки и поддержке мер меры по наведению порядка при использовании природных ресурсов. Он отметил необходимость проявления максимальной жестокости и непримиримости в случае использования лесных богатств не в интересах всех жителей региона.