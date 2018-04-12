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Национальный лесной форум пройдет летом в Карелии
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    Национальный лесной форум пройдет летом в Карелии

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    Национальный лесной форум пройдет летом в Карелии

    Петрозаводск, 12 апреля. Национальный лесной форум пройдет с 22 по 23 июля 2018 года в Карелии.

    Соответствующую информацию передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, озвученные главой республики Артуром Парфенчиковым на заседании правительства республики. В рамках форума планируют обсудить актуальные вопросы развития лесной отрасли и лесопользования.

    Артур Парфенчиков подчеркнул, что основные задачи для республики на данный момент заключаются в освоении расчетной лесосеки и поддержке мер меры по наведению порядка при использовании природных ресурсов. Он отметил необходимость проявления максимальной жестокости и непримиримости в случае использования лесных богатств не в интересах всех жителей региона.

    Автор: Алексей Громов
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