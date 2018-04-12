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Крытый паркинг планируют построить в Петрозаводске
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    Крытый паркинг планируют построить в Петрозаводске

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    Крытый паркинг планируют построить в Петрозаводске

    Петрозаводск, 12 апреля. Власти Петрозаводска рассматривают вопрос строительства в центре города крытого паркинга.

    Как передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru», строительство крытого паркинга в центре карельской столицы является единственным решением проблемы нехватки парковочных мест в городе.

    «Подобная идея может быть реализована на улице Красной: там в перспективе возможно возведение за счет инвестора общественно-делового центра с парковковочной зоной», — подчеркивается в пресс-релизе администрации. 

    Один из инвесторов предлагает построить парковку на Лесном проспекте. Глава города Ирина Мирошник поручила создать совместно с депутатами Петросовета рабочую группу, которая займется организацией паркинга.

    Автор: Алексей Громов
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