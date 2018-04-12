Ограничения движения на дорогах‍ Карелии введут 15 апреля

Петрозаводск, 12 апреля. Ограничение движение большегрузного транспорта введут в конце недели на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Карелии.

Как передает «ИА Республика», временные ограничения движения касаются автомашин, осевая нагрузка которых превышает четыре тонны. Для того, чтобы сохранить автодороги во время таяния снега и осадков, в период с 15 апреля по 15 мая ограничения будут действовать в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах. В свою очередь, в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском районах, Костомукшском городском округе ограничения введут с 22 апреля по 22 мая.