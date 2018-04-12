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Ограничения движения на дорогах‍ Карелии введут 15 апреля
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    Ограничения движения на дорогах‍ Карелии введут 15 апреля

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    Ограничения движения на дорогах Карелии введут 15 апреля

    Петрозаводск, 12 апреля. Ограничение движение большегрузного транспорта введут в конце недели на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Карелии.

    Как передает «ИА Республика», временные ограничения движения касаются автомашин, осевая нагрузка которых превышает четыре тонны. Для того, чтобы сохранить автодороги во время таяния снега и осадков, в период с 15 апреля по 15 мая ограничения будут действовать в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах. В свою очередь, в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском районах, Костомукшском городском округе ограничения введут с 22 апреля по 22 мая.

    Автор: Алексей Громов
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