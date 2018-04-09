Пьяный водитель без прав протаранил припаркованные машины в столице Карелии

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Петрозаводск, 9 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии: пьяный водитель не справился с управлением транспортным средством и влетел в несколько автомобилей.

Как передает «Карелинформ» со ссылкой на данные очевидцев в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», автомобильная авария произошла вечером 7 апреля на Октябрьском проспекте рядом с пересечением с улицей Московской.

Автомобиль, за рулем которого был водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, влетел в несколько припаркованных транспортных средств.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место ДТП, оказалось, что у водителя не было прав.

«С результатами освидетельствования на состояние опьянения водитель был не согласен, был направлен на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение», — отметили в ГИБДД.

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