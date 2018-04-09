Пьяный житель Карелии до смерти забил пожилую мать

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Петрозаводск, 9 апреля. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Карелии, который до смерти избил свою мать.

Как передает «ИА Республика», трагический инцидент произошел в ночь на 3 апреля: 36-летний житель Питкяранты, находившийся в состоянии алкогольного опьянения» напал на свою мать и избил ее до смерти. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Следователи в настоящее время расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного, который в настоящий момент находится под арестом. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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