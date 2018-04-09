Суд по делу о массовой гибели детей на Сямозере начался в столице Карелии

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Петрозаводск, 9 апреля. Городской суд Петрозаводска приступил к слушаниям по уголовному делу в отношении шести человек, которых обвиняют в причастности к смерти детей в лагере «Сямозеро» в 2016 году.

Судебный процесс над обвиняемыми по уголовному делу о массовой гибели детей на Сямозере в Карелии летом в 2016 году начался в понедельник, 9 апреля.

Как передает ИА Regnum, подозреваемые директор детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также бывший руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович предстанут перед городским судом.

Напомним, трагедия произошла 18 июня в 2016 году: 47 детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии отправились с четырьмя инструкторами на прогулку по озеру, во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по статье «халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

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