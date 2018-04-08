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Петрозаводск, 8 апреля. Огромная лужа образовалась в районе детской поликлиники на Октябрьском проспекте в столице Карелии.

Соответствующую информацию передает «Карелинформ» со ссылкой на данные и фотографии, опубликованные в социальной сети «В Контакте» в группе под названием «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Октябрьский проспект в Петрозаводске ушел под воду, автомобилисты с трудом передвигаются по проезжей части. Пешеходы также отмечают, что по проспекту ходить невозможно.

Напомним, два новых кинотеатра построят в Пудоже и Олонце, фонд кино одобрил соответствующие заявки правительства Карелии.

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