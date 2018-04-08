Глава Карелии поздравил жителей республики с Пасхой

В закладки

Петрозаводск, 8 апреля. Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил православных жителей республики с праздником Светлой Пасхи.

Как передает «ИА Республика», Артур Парфенчиков поздравил с Пасхой митрополита Петрозаводского и Карельского Константина и всех верующих Карелии. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства Карелии.

«В эти светлые праздничные дни позвольте выразить Вам, уважаемый Владыка Константин, благодарность за неустанное попечительство о сохранении нравственного здоровья и подлинной духовности в обществе, пожелать Вашей пастве и всем нам веры, любви, благословенных успехов в трудах по духовному возрождению нашей республики!», — поздравил глава Карелии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.