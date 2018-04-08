Телефонный террорист «заминировал» детский сад в Петрозаводске

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Петрозаводск, 8 апреля. Неизвестный телефонный террорист «заминировал» один из детских садов в Петрозаводске.

Как передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в ЕДДС, сотрудников детского сада № 17 и детей незамедлительно эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.

Специалисты провели проверку здания детского сада после получения на мобильный телефон заведующей учреждением сообщения о взрыве. Бомбу оперативники не обнаружили, поэтому учреждение продолжило работу в штатном режиме. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность звонившего.

Напомним, два новый кинотеатра построят в Пудоже и Олонце, фонд кино одобрил соответствующие заявки правительства Карелии.

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