Два новых кинотеатра откроют в районных центрах Карелии

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Петрозаводск, 8 апреля. Два новый кинотеатра построят в Пудоже и Олонце, фонд кино одобрил соответствующие заявки правительства Карелии.

Фонд кино одобрил заявки правительства Карелии на создание кинотеатров в районных центрах. Соответствующую информацию передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» со ссылкой на слова главы республики Артура Парфенчикова.

«Два города получат средства федерального бюджета на закупку цифрового оборудования, мебели и на приспособление районных домов культуры под кинопоказ. Таким образом мы восстанавливаем муниципальную сеть кинотеатров в Карелии на новом техническом уровне», — написал глава региона в социальной сети «В Контакте».

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