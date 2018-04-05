Огнеборцы спасли троих детей из горящего дома в Петрозаводске

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Петрозаводск, 5 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в столице Карелии: загорелся жилой дом, шесть человек удалось спасти.

Как передает «Карелинформ», пожар в жилом доме произошел в среду, 4 апреля, на улице Сулажгорского кирпичного завода. Сотрудники правоохранительных органов установили, что причиной ЧП является поджог. В настоящее время устаналивается личность виновных в совершении преступления.

Огнеборцы ликвидировали возгорание, охватившее территорию площадью в три квадратных метра и спасли шесть человек, в том числе, троих детей. Повреждены перекрытие и стена во втором подъезде.

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